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Aydınlı genç gazeteciler mesleklerini masaya yatırdı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyesi genç gazeteciler, mesleklerini masaya yatırarak fikir alış-verişinde bulundular.


Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen toplantıya AGC Başkanı Semra Şener ve Genç Gazeteciler Komisyonu Başkanı Abdurrahman Fırat başkanlık etti. Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Başkan Şener, "Bizler yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4.kuvvet olarak hizmet veriyor ve kamu adına çalışıyoruz. Hal böyle olunca kurumlarla daha özgür ve rahat koşullarda çalışmak en temel hakkımız. Genç çalışma arkadaşlarımızla mesleğimiz hakkında fikir alış-verişi yapmak istedik. Gençlerin meslekteki sorunları ya da yapılmasını talep ettiklerini dinleyerek bu konuda çalışmalar yürüteceğiz. Bu tür toplantılarımızı rutine bağlayarak mesleğimizin gelişmesi adına çalışmalarınızı sürdüreceğiz" dedi.


Genç Gazeteciler Komisyonu Başkanı Abdurrahman Fırat başkanlığında sürdürülen toplantıda sorunlarını ve fikirlerini dile getiren genç gazeteciler meslekleri istişarelerde bulundular.

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