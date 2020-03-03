Aydın'lı gençler Eskişehir'de ölümden döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Atakan Kara yönetimindeki 09 K 0926 plakalı otomobil Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolun aşırı sisli olmasından dolayı virajı alamayarak takla attı. Tarlaya uçan otomobil perte çıkarken kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Kaza Kütahya-Eskişehir yolunda saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası'ndan yola çıkan Atakan Kara (20) Kütahya'nın Gediz ilçesinde aşırı sislenmeden dolayı virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Defalarca takla atan Kara, tarlaya uçup taşlara çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda 112 ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.