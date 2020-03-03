İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'lı gençler Eskişehir'de ölümden döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Atakan Kara yönetimindeki 09 K 0926 plakalı otomobil Kütahya’nın Gediz ilçesinde yolun aşırı sisli olmasından dolayı virajı alamayarak takla attı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Atakan Kara yönetimindeki 09 K 0926 plakalı otomobil Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolun aşırı sisli olmasından dolayı virajı alamayarak takla attı. Tarlaya uçan otomobil perte çıkarken kazada ölen yada yaralanan olmadı.


Kaza Kütahya-Eskişehir yolunda saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası'ndan yola çıkan Atakan Kara (20) Kütahya'nın Gediz ilçesinde aşırı sislenmeden dolayı virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Defalarca takla atan Kara, tarlaya uçup taşlara çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda 112 ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.