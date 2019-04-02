Aydınlı gençler Haydi Gençler Yarışmasında

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında, Gençler Arası Türk Müziği, Şiir Okuma, Tiyatro ve Bilgi Yarışmaları gerçekleştirildi. İl Birinciliği, Grup Birinciliği ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada düzenlenen yarışmalarda, il birinciliği kısmında birinci olan gruplar bölge birinciliği için Denizli'de yarışmalara katıldıklarını belirten Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yarışmalarda bir birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülükle başarısı elde ettiklerini ifade etti.

Düzenlenen etkinlikte, ‘Bir Şiir Bir Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen yarışmalarda birinci Ecem Mutlugeleş, ikinci Aylin Akdeniz ve üçüncü ise Alper Gezgin olduğu, ‘Sahne Sırası Sende' sloganıyla düzenlenen Türk Müziği yarışmasında ise Gürkan Gökcek üçüncü olurken ‘Kim Bilir' bilgi yarışmasında ise üniversite gurubu ikinci olma başarası gösterdiği belirtildi.