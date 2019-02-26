İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydınlı gençler kar şenliğine katıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Aydın Kayak ve Kızak İl Temsilciliğinin destekleriyle gerçekleştirilen Kar Şenliği Etkinliği gençler tarafından büyük ilgi gördü.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 30 lise öğrencisini Kar Şenliği Etkinliği kapsamında Denizli ili Tavas ilçesi Bozdağ Nikfer Kayak Merkezine götürerek unutulmayacak bir gün yaşattı.


Kar ile İlk Kez Tanıştılar


İlk kez kar ile tanışan gençlerin kayak ve kızak sporlarına ilgileri arttı. Etkinliğe katılan gençler organizasyonu yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, imkanlar doğrultusunda gençlerin kış sporlarına ilgilerinin artması ve keyifli vakit geçirmeleri için bu tür etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.