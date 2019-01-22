Aydınlı gençlerden kan ve kök hücre bağışı

Sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP, kök hücre nakli bekleyen hasta çocuklar için Aydın ve Türkiye'nin 41 farklı şehrinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

AHBAP'lar, Aydın Atatürk Kent Meydanı ve Nazilli Belediyesi'nin önündeki Kızılay kan merkezlerinde kök hücre ve kan bağışında bulunmak için bir araya geldi. İhtiyaç sahipleri için sosyal medya üzerinden "Bir damla kan bin umut demek" sloganıyla duyurulan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına duyarlı vatandaşlar tarafından destek verildi. Başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar Kızılay'ın stantlarına gelerek kan vermek ve donör olmak için sıraya girdi.

AHVAB İl Başkanı Banuçiçek Şahin, yaptığı açıklamada; "Bu kampanyayı düzenlerken AHBAP olarak ilk amacımız ihtiyaç sahiplerine kök hücre ve kan sağlamaktı. Bizler AHBAP'ın Aydın il temsilcileri olarak bağış bekleyen tüm hastalarımız için varız. Ekibim adına bugün burada ve Nazilli'de bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kan ve kök hücre bekleyen hastaların gelecekleri için bir ışık yaktık ve bunun için çok mutluyuz. AHBAP Aydın ekibi olarak, kök hücre ve kan bağışları konusunda da başarılı çalışmalar yapıyoruz. Aydın halkını, ilerleyen günlerde de sadece üç tüp kan örneği ile bağışçı olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.