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Aydınlı gençlerden vefa yürüyüşü

Aydınlı gençler, Sarıkamış Harekatı’nın 106.

Aydınlı gençler, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıldönümü kapsamında ecdadının çetin kış şartlarında ve muharebede verdiği mücadeleyi unutmamak adına vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıldönümü kapsamında Aydın Gençlik Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte Aydınlı gençler vefa yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Kızılay gönüllüleri ve gençlik liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş Batı Gazi Bulvarı üzerinden başlayarak, Kemer Mezarlığı şehitliğinde son buldu. Şehit kabirlerini ziyaret eden gençler, şehitlikleri temizleyerek dualar okudular.


Gençlerin ecdatlarını hatırlaması kendilerini onurlandırdığını ifade eden Aydın Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Gençlerimizin ecdadını hatırlaması, Şühedanın izinde yürümesi bizi çok onurlandırıyor. Gençlerimizin geçmiş ile aralarındaki bağın kopmaması adına sürekli çalışmalar yürütüyor ve bu çalışmaları gençlerle işbirliği içinde gerçekleştirerek daha da anlamlandırıyoruz” dedi.

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