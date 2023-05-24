Aydınlı güreşçiler Türkiye şampiyonasından başarıyla döndü

Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular, şampiyonadan başarıyla döndü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ter döken güreşçi Abdülhekim Gülbakan, Sercan Sordabak ve Alperen Demir Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporculardan Abdülhekim Gülbakan 100 kilogramda Türkiye İkincisi, Sercan Sordabak 68 kilogramda Türkiye üçüncüsü, Alperen Demir 48 kilogramda beşinci olarak tamamladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı sporcuları tebrik ederken, İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Aydın ilimizi temsilen yarışan sporcularımızdan Abdülhekim Gülbakan 100 kg'da ikinci, Sercan Sordabak 68 kg'da üçüncü ve Alperen Demir 48 kg'da beşinci olarak tamamladı. Sporcularımızı tebrik ederiz” ifadeleri yer aldı.