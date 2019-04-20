Aydınlı güvercinseverler yarışlara hazırlanıyor

Aydınlı güvercinseverler posta güvercinlerinin yarışacağı ve final etabında kuşların Sivas'tan Aydın'a salınacağı yarışlara hazırlanıyor.

Aydınlı posta güvercinleri meraklılarının merakla bekledikleri uçuş yarışları önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. Kuşlarının yarışlar için yetiştiren güvercinseverler, merakla yarışmanın yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Sık sık kaliteli ırklar elde etmek için gerçekleştirilen posta güvercini kuş yarışlarının mali gideri de oldukça fazla oluyor. Çine Güvercin ve Kanatlı Hayvanları Yaşatma Üretme Koruma ve Yetiştiriciler Derneği Başkanı Emre Tezer, "Kuşlarımızı Denizli, Afyon, Dinar, Konya, Bolvadin, Kırşehir, Ankara, Yozgat ve Sivas'ın içerisinde bulunduğu farklı etaplar ve mesafelerden salarak geri dönmelerini bekleyeceğiz. En uzak mesafemiz kuş uçumu 780 kilometre olan Sivas olacak" dedi. Maliyetli bir yarış olduğunu ifade eden Tezer, "Yarışlarımızın ortalama gideri on beş bin liranın üzerinde oluyor. Tek amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Hayırsever iş adamlarımızdan ve devlet idarecilerimizden bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.