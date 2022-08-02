Aydınlı hacılar, katılım sertifikalarını aldı

Aydın İl Müftülüğü tarafından, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda hac vazifesini yerine getiren hacılara katılım belgeleri takdim edildi.

Program, İl Müftülüğü Külliye Camii Müezzin Kayyımı İslam Dumrul'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, “Sizler haccınızı tamamlayarak, Hac ve Umreyi Allah için tamamlayın ayetine muhatap oldunuz. Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin muhatabı olmak, onları içtenlikle yaşamak gerçekten insanlara çok mutluluk veriyor. Allah sizleri muhatap almış, evine çağırmış, misafiri olarak kabul etmiş. Hacılar ve Umreciler Rahman'ın misafirleridir hadisindeki müjdeye de nail oldunuz. Bunlar gerçekten yalnızca Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesi ile gerçekleşecek şeylerdir. Rabbim haccınızı kabul eylesin” ifadelerini kullandı.

Ardından İl Müftüsü Güneş, hacılara 'hac katılım belgelerini' takdim etti. Program sonunda hacılara ikramda bulunuldu.