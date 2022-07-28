Aydınlı incir üreticileri sezona umutlu girdi

Aydın'da hasat sezonunun başlamasıyla hareketli günler yaşamaya başlayan incir üreticileri, sezona umutlu girerek bu yıl kalite ve verimin daha iyi olmasını bekliyor.

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başladı. Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80'ini karşılayan Aydın'da da üreticileri hasat telaşı sardı. Aydın'da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılırken, sezonda da ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Hasat sezonuna başlayan üreticiler gün doğmadan yola çıkıp güneşi ise incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Geçtiğimiz yıl aşırı sıcaklar ve kuraklık sebebiyle son yılların en sıkıntılı incir sezonunu yaşayan üreticiler, bu yıldan ise umutlu olduklarını ifade etti.

İncirin, Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olduğunu ve geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın üreticileri olumsuz etkilediğini ifade eden incir üreticisi Davut Çilek; “Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık sebebiyle incir üreticileri olarak zor günler geçirdik. Bu yıl hem rekolte hem de kalite geçen yıla göre çok daha iyi. Fiyat beklentisi de yüksek. Bizim ekmek teknemiz bu incir. Tüm geçimimizi buradan sağlıyoruz. Buradan topladığımız incirler Türkiye'nin farklı illerine hatta farklı ülkelere gidiyor. Sarı lop çok önemli bir incir türü. Bu yıl fiyatların geçen yıla göre daha iyi olacağını tahmin ediyorum” dedi.