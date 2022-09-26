Aydınlı iş adamı, Çeştepespor kulübü yönetimini ağırladı

Her fırsatta il genelindeki bir çok spor kulübüne destek olan Aydınlı iş adamı Rıdvan Eşin'e Çeştepespor Kulübü yönetimi, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çeştepespor Kulübü Başkanı Kenan İnan ve yönetim kurulu üyeleri Ogün Gülcan ve Cem Doğan, Aydınlı iş adamı Rıdvan Eşin'i ofisinde ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette, takımın son durumu ve yeni sezon hazırlıkları ile ilgili değerlendirmeler konuşulurken, Rıdvan Eşin'e Çeştepespor forması hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eşin ise Çeştepespor'a yeni sezonda başarılar diledi.