Aydınlı iş adamı Rıdvan Eşin'den, Mücahit Avcı'ya suç duyurusu

CHP'li Mücahit Avcı'nın sosyal medyadaki paylaşımlarına bir tepki de Aydınlı iş idamı Rıdvan Eşin'den geldi. Eşin, Avcı'nın sosyal medya paylaşımlarını işaret ederek dini değerleri aşağılama gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İnşaat firması Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, CHP Genel Merkez Danışmanlarından Mücahit Avcı'nın sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, dini değerleri aşağılama gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Eşin, suç duyurusunda; “Peygamberimizin ashabı, biz Müslümanlar için vazgeçilemez, laf söylenemez değerler arasında yer alır. Mücahit Avcı isimli şahsın ifadesi, dini değerlerimize saldırı niteliği taşımaktadır” ifadelerini” kullandı.

“Saldırı niteliği taşımaktadır”

Suç duyurusu ile ilgili açıklamada bulunan Eşin; “Dinimiz olan İslam da, İslam'ın Peygamberi Hz. Muhammed (sav) hadisi şeriflerinde Ashabın ne kadar kıymetli olduğunu aşağıdaki hadiste de görüleceği üzere ifade etmiştir. Hadislerimizden de anlaşılacağı üzere, Peygamberin Ashabı, biz Müslümanlar için vazgeçilemez, laf söylenemez değerler arasında yer alır. Bu sebeple şüpheli Mücahit avcı isimli şahsın Mus'ab bin Umeyr için, “Bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu' şeklindeki ifadesi dini değerlerimize saldırı niteliği taşımaktadır. TCK'nın 216/3. Maddesine göre, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” dedi.