Aydınlı işletmecilerden duyarlı davranış

Aydın'ın Efeler ilçesinde aylar sonra işyerlerini açan kafe işletmecileri duyarlılık örneği sergileyerek ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

Aydın'da normalleşme sürecinin ardından en işlek noktalardan olan Sevgi Yolu Aydın Boysan Sokağı'nda bulunan kafe işletmecileri, olası yoğunluğun önüne geçebilmek adına ortak toplantı yaptı. İşletme sahipleri sokağın her zaman kalabalık görünmesinden dolayı yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek ve korona tedbirlerinin tam bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla duyarlı davranış göstererek bir araya geldi.

Kontrollü Normalleşme Süreci ile birlikte aylar sonra işletmelerini açabilen kafe sahipleri, tekrar kapanmamak, vatandaşların sağlığını koruyabilmek ve sokak içerisindeki kalabalık algısını kırabilmek adına toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Özellikle gençlerin yoğun olduğu sokakta oluşan olumsuz algı sebebiyle vatandaşlar tarafından sürekli şikayet edildiğini ve sürekli denetimler yapıldığına dikkat çeken işletme sahipleri, açıklamasında; “Buradaki tüm işletmecilerimiz ile birlikte en iyi şekilde kurallara uyuyoruz. HES Kodu sorgulamasından maske ve sosyal mesafe kurallarına kadar kendi iç denetimimizi yapıyoruz. Aydın'da göz önünde olan bir sokak burası. İşletme sahipleri olarak bütün önlemleri alıyoruz fakat yetkili kurumlardan da önlemler ile ilgili ne gibi destek alabiliriz, belediyeler veya valilikle nasıl ortak çalışma yapabiliriz üzerine konuştuk. Aylar sonra tekrar işletmelerimizi açabilmişken tekrar kapanmamak ve vatandaşlarımızın da sağlığını koruyabilmek adına önlemlerimizi artırmak ve göz önünde olan sokağımız üzerindeki kalabalık algısını kırmak amacıyla ortak bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Sokaktan geçen diğer vatandaşlarımızı da mağdur etmeden ilgili kurumlarla ortak bir çalışma yapmak için çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda toplantıda yetkili kurumların işbirliği ile yapabileceklerimizi görüştük” ifadeleri kullanıldı.