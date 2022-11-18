Aydınlı kadın çiftçiler bilgilendirildi

Aydın'da 'Kız Kardeşim Projesi' çerçevesinde girişimci 50 kadın çiftçinin katılımıyla 'Gıda Güvenilirliği ve Etiketleme Mevzuatı' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi, yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin kullanabilmek ve yönetebilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak amacıyla uygulamaya konulan 'Kız Kardeşim Projesi' sürüyor. Aydın'da Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda eğitim toplantısı düzenlendi. Eğitimde girişimci 50 kadın çiftçiye 'Gıda Güvenilirliği ve Etiketleme Mevzuatı' konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ndeki konu uzmanları tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim arasında önder girişimci çiftçilere ait ürünlerinin sergilendiği kadın kooperatifleri ve girişimci kadın ürün stantları da gezildi. Eğitim sonunda kadın çiftçilere katılım belgesi takdim edildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ndeki İncir Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Eğitim Yayın Daire Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu ve Tarım Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem ve girişimci 50 kadın çiftçi katıldı.