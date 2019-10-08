Aydınlı kadınlar birlik oluyor

Türkiye'de kooperatifçilik birimi olan tek büyükşehir belediyesi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere verdiği destekle ev kadınlarının iş sahibi olmasını sağlıyor. Kooperatifler Şube Müdürlüğü, Aydın genelinde özellikle ev kadınlarının ve üreticilerin kooperatifleşmelerini desteklerken onlara yeni pazarlar da açıyor.

Şube müdürlüğü tarafından Aydın genelinde kooperatifleşmek isteyen tüm üreticilere her türlü destek veriliyor. Koçarlı Yeniköy'de kurulan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatiflerini ve Kırsal Hizmetleri Destekleme Merkezi'nde de bölgedeki onlarca kadına iş imkanı sağlandı. Merkezde kadınlara gerekli eğitimler de verilirken yeni pazarlara açılmaları konusunda da imkanlar sağlanıyor.

Başkan Çerçioğlu, “Kadınlarımızı destekliyoruz”

Kadınları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, yakın zamanda yeni kooperatiflerin de kurulacağının müjdesini verdi. Türkiye'de işsizliğin büyük bir sorun olarak ortada durduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, kadınların kooperatifleşerek işsizliğin üstesinden geldiğini söyledi. En son Koçarlı Yeniköy'de kadınların kendilerinden kooperatif konusunda destek istediğini belirten Başkan Çerçioğlu "Bizler de kadınlarımıza yer ve gerekli teçhizatı tahsis ettik. Bizim kadınlarımız çalışkandır, kendilerine destek verildiğinde neler yapabildiklerini Koçarlı'da görüyoruz. Yeter ki onlara destek olalım. Burada ekmeklerini kazanan onlarca kadınımızı yürekten kutluyorum. Kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

'Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız'

Başkan Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 30 büyükşehir belediyesi arasında kooperatifçilik birimi olan tek büyükşehir belediyesi olduğunun altını çizip, kooperatifçilik konusunda deneyimlerini yerli-yabancı tüm kurumlarla paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Başkan Çerçioğlu, kooperatifleşmek isteyen kadınlar başta olmak üzere tüm üreticileri Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kooperatifler Şube Müdürlüğü'ne davet ettiğini sözlerine ekledi.