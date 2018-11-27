Aydınlı kadınlar hünerlerini sergileyecek

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Aydın Girişimci Kadınlar Derneği işbirliğinde başlatılan ‘El ele, elden ele' projesi meyvelerini vermeye başladı. Aydınlı kadınların ürettiği butik ürünlerinin satışı için 29 Kasım Perşembe günü Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde çarşı açılacağı belirtildi.

TOBB Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu ile yaptıkları işbirliği sonucu Aydın Girişimci Kadınlar Derneği olarak kadınların üreterek kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak amacıyla çeşitli projeler hazırladıklarını belirten Başkan Emel Uşaklı Filiz, çarşıya herkesin davetli olduğunu belirtti. Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Emel Uşaklı Filiz, “Aydın girişimci kadınlar olarak ‘El ele, elden ele' sloganı ile yola çıktık. Kısa sürede projeye dönüştürdüğümüz sloganımız meyvelerini verdi. Şimdi de çarşımızı açıyoruz. 29 Kasım Perşembe günü saat 11:00'de açılışını yapacağımız çarşımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” diyerek çarşıda aynı zamanda kadın dayanışmasının örneğinin de sergileneceğini kaydetti.