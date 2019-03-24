Aydınlı kadınlar zincirli cinayeti kınadı

Kadın Haklarını Koruma Derneği (KHKD) Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer ve yönetim kurulu üyeleri, kocası tarafından zincirle boğularak öldürülen Zeynep Öztürk'ün cenazesinden sonra vahşeti kınayan bir açıklama yaptı.

Boşanmak üzere olduğu eşinin işyerinde vahşice katledilen Zeynep Öztürk'ün vefatı nedeniyle çok üzüldüğünü belirten Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Habibe Gürer, “Hemen her gün duyduğumuz kadın cinayetlerine bir yenisi de Aydın'da gerçekleşti. Bu vahşi cinayetlerin artık bir sonu gelmeli, genel yönetimler ve yerel yönetimler buna bir dur demeli. Yoksa herg ün yine bizim canımız yanmaya devam edecek” dedi.

“İnsan olamaz“

Hiçbir canlının ölümü hak etmediğini belirten Gürer, “Bu vahşi cinayeti gerçekleştiren canlıyı şiddetle kınıyorum. Ona insan demeye dilim varmıyor. Böyle vahşi bir cinayet işleyen kişi insan olamaz” şeklinde konuştu.

“Salonlardan sahalara çıkılmalı”

Savrandere Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası defnedilen Zeynep Öztürk'ün cenazesine Aydın'da faaliyet gösteren kadın derneklerinin duyarsız kaldığını ifade eden Başkan Habibe Gürer, “Madem ki Zeynep'e hayatını kaybetmeden önce sahip çıkılamadı, bari cenazesine sahip çıkabilseydik. En azından cenazesine katılabilinseydi, kadınlara yönelik çalışmaların salonlardan ziyade sahalarda yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu cinayetler sadece salonlarda konuşmacıların yaptığı toplantılarla bitmez, bitmeyecek. Kadınlarımıza bizlerin bir şekilde ulaşması gerek” diye konuştu.

“Kadın Dostu Kent” taahhütnamesini imzalayın

Önümüzdeki hafta yapılacak olan yerel seçimlerde tüm belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Gürer, KADER ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi'nin birlikte başlattığı “Kadın Dostu Kent” taahhütnamesini imzalama kampanyası için Belediye Başkan adaylarına çağrı yaparak “Böyle önemli bir günde tüm belediye başkan adaylarımızın ‘Kadın Dostu Kent' taahhütnamesini gelin hepiniz imzalayın. Artık kadın cinayetlerine son verilsin” dedi.