Aydınlı kadınlara finansal okuryazarlık anlatıldı

Aydınlı kadınların ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi Paneli' gerçekleştirildi. Aydınlı kadınlar tasarruf etmeden, nasıl alışveriş yapılmasına kadar birçok konuda bilgi sahibi oldu.

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden hizmet alan kadınlar başta olmak üzere Aydın halkının ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak amacıyla kadınlara yönelik bir panel düzenlendi. Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemicioğlu, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Rahmi Terzi, panelistler ve çok sayıda kadın katıldı. ‘Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi Paneli' ev ekonomisinden sorumlu kadınlara tutumlu olmanın ve tasarruf etmenin püf noktaları anlatıldı. Nurdal Kamal moderatörlüğünde panelistler Zeynep Keskin, Eylem Topal, Esen Türker, Müşerref Şimşek Kahraman ve Barışcan Gülay Aydınlı kadınlara finansal okuryazarlık üzerine görüşlerini aktardı.

“Bir şeyin okur yazarı olmak çok önemlidir”

Aydın ve Aydınlı kadınların güçlendirilmesine dair çalışmalara devam ettiklerini belirten Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “Toplum olarak bazı şeyleri aile ortamında öğreniyoruz. Ancak bir şeyin okur yazarı olmak çok önemlidir. Parayı idare etmeye ve kullanmaya yönelik çalışmalar yapıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda alışveriş yapılması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Türk toplumunda tasarruf kültürü yok ve bu yüzden elimizde olan herşeyi yamamak gibi bir alışkanlığımız var. Ama finansal okur yazarlığımız olsaydı elimizdeki az paralarla bile kıt kanaat tasarruf etmeyi bilirdik. Gereksiz yere harcama yapmak yerine o paraları biriktirip çok rahat ederdik. Kumbarada biriktirilen bozuk para bile bu işin bir parçasıdır. Tutumlu olmak, tasarruf etmek gibi kavramlar finansal okuryazarlık çatısı altında yer alıyor. İnşallah bundan sonra kadınımız ve ailelerimiz daha güçlü olacak. Kadınlarımız tasarruf bilinciyle de bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.

“Ev ekonomisi kavramından uzaklaştık”

Küreselleşen dünyadan ekonominin de çok kolay etkilendiğini vurgulayan Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemicioğlu, “Bir sosyolojik yapı içerisinde sadece o yapıyı oluşturan bir unsurun faaliyette bulunması, sosyal, siyasi veya ekonomik o toplumun gücünün yarısıdır. Bu manada ekonomi artık hayatımızın her noktasında, yaşam mücadelesi, çocuğumuzun rızkı mücadelesi. Ev ekonomisi kavramından aile bütçesini kadınların yürütmesi kavramlarından biz son zamanlarda biraz uzaklaştık. Herhalde o günlere biraz dönmemiz gerekiyor. Yaşadığımız finans dünyası da artık çok farklı bir boyut kazandı. Öncelikle küreselleşti ve karmaşıklaştı. Böylesine yapı içerisinde de biz bireyler olarak zorlanıyoruz. Bu konferansla bu durumların biraz aşılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Ekonominin güçlenmesinde kadınlara ihtiyacımız var”

Kadınların hem ev hem de ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğun altını çizen Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Rahmi Terzi, “Kadınlar sadece evin ekonomisinde değil ülkenin ekonomisinde yer alıyor. Ülkemiz bahsettiğimiz gibi dünyanın kalkınmış sayılı ülkelerinden olacaksa kadınlarımızın evlerinden çıkıp ülkenin ekonomisinde yer almaları çok büyük rol oynayacak. Kadının işgücüne katılımını bir dilekten öte ekonominin büyümesi için mecburiyet olduğu açıktır. İşsizlikle mücadelede kadın istihdamının arttırılması gerekiyor. Ülkelerin büyümesi de buna bağlıdır” ifadelerini kullandı.