Aydınlı kadınlardan Baro Başkanına psikolojik şiddet tepkisi

Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi üyeleri, 19 Mayıs törenlerinde Başkan Fatih Atay'ın eşine psikolojik şiddet uyguladığını iddia ettikleri Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'u kınadı.

Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer, yaptığı açıklamada; “Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919 'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlama törenlerinde, Baro Başkanımız Gökhan Bozkurt'un sergilediği bu tavrını kendisine yakıştıramıyoruz. Aydın'da 19 Mayıs törenlerinde yaşanan protokol krizi, hele ki Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında kutlama törenlerine gölge düşürmüştür. Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına şiddet sadece fiziki şiddet ile olmaz. Psikolojik baskı da bir şiddet türüdür. Baro Başkanımız tarafından Belediye Başkanımız Fatih Atay'ın eşine yapılan psikolojik şiddeti kınıyoruz” dedi.