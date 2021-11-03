İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydınlı kuyumcu hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Emin Doğruyol hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Emin Doğruyol hayatını kaybetti.



Sarraflar çarşısında uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Emin Doğruyol yaşamını yitirdi. Bir süredir kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Doğruyol'un ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Doğruyol'un cenazesinin 4 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.