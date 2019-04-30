Aydınlı liseliler müzik yarışması finalinden ödülle döndü

Liselerarası Müzik Yarışması ‘Enstrüman' kategorisinde ikinci oldu.

22. Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali ve ödül töreni muhteşem bir organizasyonla yapıldı. Ödül töreninde ‘İcra', 'Sahne Performansı', ‘Erkek Solist', ‘Kız Solist', ‘Orkestra' ve ‘Enstrüman' kategorilerinin yanı sıra ‘Basın Özel Ödülü' , ‘Jüri Özel Ödülü' ve ‘Şehrin Sesi' dallarının kazananlarına plaket verildi.

‘'Şarkı söyleyin, şarkı söyletin''

11 ilden 31 grubun finale kalarak sahne aldığı finalin açılışını yapan şarkısı Koray Avcı, liselilere hayallerinden vazgeçmemelerini söyledi. Avcı, “Şarkı söylemek bambaşka bir duygu. 12 yıl önce bu yarışmanın Ankara elemelerinde yarışmaya katılmıştım, bugün de iki uçak arası koştum buraya geldim. Öncelikle içeride bulunan 31 gruba şunu söylemek istiyorum. Sahneye çıkıldığı zaman tek başına bir bütün olmayı denemek yerine herkesle beraber şarkıyı söylemek ilk başlangıcınız olsun. Karşınızda dinlediğiniz kişiler yarışmada birinci olsun diye değil beraber nasıl şarkılar söyleyebiliriz diye birbirinizle iletişim kurun. Tek ricam bu. Arkadaşlar elinden geleni yapacaklar biliyorum. Bunun dışında Sokaktan geldik çok mutluyuz bu yüzden. Daha önce kafelerde, mekanlarda çaldım, şarkı söylemediğim yer kalmadı. Üç üniversite okudum ama geldim yine şarkı söylüyorum. Şarkı söyleyin şarkı söyletin. Mutlu olun. Hayat müzikle doğuyor müzikle bitiyor. Hepiniz müzikle, aşkla ve sevgiyle kalın'' dedi.

Kazananlar belli oldu

Türkiye'nin en uzun süreli gençlik etkinliği olan ve 22 yıldır aralıksız sürdürülen 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın finalinde 11 ilden 31 okul mücadele etti. Dağıtılan ödüller arasında toplam 100 bin TL'lik para ödülü ve Okan Üniversitesi'nden eğitim bursu yer aldı.

Aydın adına yarışan Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden gitarist Asrın Aydoğdu ''Enstrüman'' kategorisinde ikinci olarak ikinciliği ve 2000 TL'lik ödülünü Antalya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nden Erim Karamenderes ile paylaştı. Asrın Aydoğdu ödülünü, Pentagram'ın gitaristi Tarkan Gözübüyük ve oyuncu Janset'ten aldı.

Yarışmanın Kazananı Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi ve Özel Kadıköy Akşam Lisesi Oldu. Yarışmanın en büyük ödülü ‘'İcra'' dalı kategorisinin birincisi, yarışmaya ortak grup kurarak katılan Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi ve Özel Kadıköy Akşam Lisesi oldu.