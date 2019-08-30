Aydınlı Mehmet Hoca: Bu toprakların hikayesi ‘kan' ile yazıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Bu toprakların temeli ‘destan' ile atıldı. Bu toprakların tarihi kanla yazıldı. 97 sene önce tüm dünya, bu toprakların ebedi sahibinin kim olduğunu yeniden öğrendi” ifadelerine yer verdi.

Bu milletten topla tüfekle alamadıklarını bugün çeşitli senaryolarla almaya çalışanların iyi bilinmesi gerektiğini belirten Aydınlı Mehmet Hoca; “97 sene önce, vatan diyen, devlet diyen herkes cepheye koştu. Kadınıyla, yaşlısıyla, çocuğuyla ölüme koşarak giden bu millet, bu topraklara göz dikenlere haddini bildirdi. Çok kayıplar verildi. Ama cepheye koşanlar, ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi' diyecek kadar vatan ve millet aşkıyla doluydu. 26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Kocatepe'de yerini alarak başlattığı taarruz harekatı, 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü Türk Ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. Topla, tüfekle, onlarca devlet ile üzerimize saldıranlar, bugün topla, tüfekle alamadıklarını çeşitli senaryolar ile elde etmeye çalışıyor. Bir yanda kucaktan kucağa gezen FETÖ, diğer yanda PKK ve diğer örgütler ile üzerimize gelmeye çalışan malum odaklar, 97 sene önce aldıkları yanıttan başkaca bir yanıt beklememeliler. Yakın zamanda ülkemize yönelik yapılan ekonomik saldırılar, siyasi baskıların nedeni de, 97 sene önce bu topraklara gömülen zihniyetin gözünün halen daha Türkiye'nin üzerinde olmasıdır. Bu millet, hiçbir zaman devletine başkaldırmamıştır. Her zaman devletinin yanında, milletiyle omuz omuza olmuştur. Türkiye üzerinde oynanan oyunların sonucundan medet umanları, dedelerinin 97 sene önce karşılaştıkları son beklemektedir” ifadelerini kullandı.