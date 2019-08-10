İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydınlı Mehmet Hoca'dan Kurban Bayramı Mesajı: Saklamayın, paylaşın

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda kesilen kurban etleri için “Saklamayın paylaşın” mesajı verdi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda kesilen kurban etleri için “Saklamayın paylaşın” mesajı verdi. Kurban Bayramı'nın temellerinin ‘paylaşmak' üzerine olduğunu belirten Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, “Kurban Bayramı nedeniyle kestiğimiz hayvanların etlerini saklamak yerine paylaşmayı tercih edelim. Kurban Bayramı, yoksula, garibe yardımın bayramıdır. Kurban Bayramı, eşitliğin, yenilenmenin, paylaşmanın, nefisleri terbiye etmenin bayramıdır” dedi.


Aydınlı Mehmet Hoca Mehmet Pala mesajında, “Kurban Bayramı bize bayram sevincini ve hac ibadetini getirir. Bir yanda Hz.İbrahim, Hz.İsmail ve Hz.Hacer'in hayatını, diğer yanda ise iki cihan serveri Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v)'ın hayatını hatırlayarak manevi duyguları yüksek bir bayram geçireceğiz. Kurban, bize Hz.Peygamber'den bir miras olarak günümüze kadar gelmiştir. Hz.İsmail'den teslimiyet, Hz.İbrahim'den sadakat dersidir. Kurban Bayramı, kardeşlik, dostluk, sevgi bağlarının pekiştirilmesi açısından önemli bir fırsattır. Her şeyden önemlisi; Kurban Bayramı'nda tek amacımız paylaşmak olmalıdır. Unutmayalım ki, Kurban Bayramı, her evden mangal dumanlarının yükseleceği bir bayram değil, tam aksine en fazla yoksula ulaşılacak bir bayramdır. Bu bayram kurban ibadetini yerine getiren kardeşlerimiz, etlerini dondurucularda saklamak yerine elinden geldiğince dağıtmayı tercih etsin. Evlerine et girmeyen ailelere ulaşalım. Kurban ibadeti paylaştıkça değerlenir, sevabı artar” diyerek tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.