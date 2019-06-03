Aydınlı Mehmet Hoca'dan Ramazan Bayramı mesajı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve ülke genelinde Aydınlı Mehmet Hoca olarak bilinen Mehmet Pala, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramların gerçek bir bayram gibi ruhuna uygun kutlanmasını istedi. Gerek sosyal medya hesaplarından ve kendisine ait internet sayfalarından çok sayıda takipçisi olan Aydınlı Mehmet Hoca, “Ramazan ayı ve bayramı aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşım zamanıdır. Paylaşım derken sadece maddiyatı değil, yalnızlığı sevgiyi hüznü paylaşmalıyız ki mübarek bayramlarını ruhuna uygun idrak edelim” dedi.

Ramazan ayının içerisinde Kadir Gecesi'ni de bulunduran kıymetli bir ay olduğunu belirten Aydınlı Mehmet Hoca, “İçerisinde nice güzellikleri barındıran kutlu bir ayı yaşayıp Bayrama ulaşmanın sevincini yaşarken bu sevinci tüm Müslümanların birlikte yaşaması en büyük arzumuzdur. Bayramların Müminler arası kardeşlik bağının güçlendiği zaman dilimleridir. Bu zaman dilimi boyunca komşu ve akraba ziyaretleri yapmalı, aynı zamanda yardımlaşmalıyız. Allahü teala, necip milletimizin ve bütün Müslümanların sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını nasip eylesin. Ramazan Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Bayram, sevgiye, barışa ve kardeşliğe vesile olsun” ” ifadelerini kullandı.