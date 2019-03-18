Aydınlı milli atlet dünya 4. oldu

Aydınlı Milli Atlet Aysun Akay Estonya'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Salon Atletizm Şampiyonasında Dünya 4'üncüsü olarak büyük başarıya imza attı.

Şampiyonada kadınlar 60 metre kategorisi final seçmelerine üçüncü olarak katılmayı başaran Aydınlı Aysun Akay finalde 3'üncülüğü saniyenin binde biri farkla kaybederek dünya 4'üncülüğü derecesi elde etti.

Belarus'un Gomel kentinde 22 - 24 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 60 metre kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Aydınlı Milli Atlet Aysun Akay 2019 yılında Dünya 4'üncülüğü derecesi elde etti.

Hedefte Avrupa Şampiyonluğu var

Başarılı sporcunun Antrenörü Burak Şevket Taş başarılı bir dünya şampiyonluğu derecesi elde ettiklerini, 3'üncülüğü bir saniyeden daha kısa bir sürede kaybettiklerini dile getirdi. Hedeflerinin temmuz ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası olduğu belirten Burak Şevket Taş destek veren herkese teşekkür etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise İşitme Engelliler Dünya Salon Atletizm Şampiyonasında Dünya 4'üncüsü olan Aydınlı milli atlet Aysun Akay'ı tebrik ederek başarılar diledi.