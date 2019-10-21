Aydınlı Milli Halterci Avrupa Şampiyonu oldu

Aydınlı Milli Halterci Ayşegül Çakın, Romanya'da düzenlenen Gençler Halter Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Halter Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 58 kiloda yarışan Ayşegül Çakın, silkmede 116, koparmada 87 olmak üzere toplamda 203 kilo kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu bayrağımızı göndere çektirirken, asker selamı vererek şampiyonluğu Mehmetçiğe armağan etti.

Şampiyon Halterci Çakın, elde ettiği başarıdan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, “Hedefime ulaştım. Bu şampiyonluğu Türk Milleti'ne ve Mehmetçiğimize armağan ediyorum. Bayrağımız her zaman en yükseği hak ediyor. Dualarıyla destek olan Türk Milleti'ne ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.