Aydınlı minik tema gönüllüleri sertifikalarını aldılar

Proje kapsamında TEMA'ya öğrenciler tarafından bağışlanan fidanlar Edirne Subaşı Hatıra Ormanı'na dikilerek her birine öğrencilerin adı verildi. Düzenlenen törene TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir , öğrenciler ve TEMA gönüllüleri katıldı . Törenin ardından söz alan TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir projeye sınıf olarak dahil olan öğrencileri ve öğretmenleri kutlayarak hepsine tek tek teşekkür etti . Toprağın ne kadar kıymetli olduğunu minik öğrencilere anlatan Özdemir, geleceğin büyüklerini duyarlılıkları için tebrik etti. . Tüm çocukların taptaze fidanlar gibi olduğunu anlatan Özdemir “Ne olur çocuklarımızı kırmayın, onları hoşgörün. Sadece mimiklerinizle, duruşunuzla onları uyarın. Onlar yanlış yaptıklarını anlayacaklardır. Ben çocuklarıma güveniyorum. Onlar daha donanımlı oldukları sürece ülkem ve milletim ilelebet payidar kalacaktır, var olacaktır. Bütün çocuklarımı sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, geçtiğimiz hafta öğrencilere dağıttıkları kızılçam fidanlarını Aydın'da Ekim ayının ikinci haftasında toprakla buluşturacakları müjdesini de verdi. . Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirecekleri proje hakkında bilgi veren Özdemir, öğrencilerden fidanlarına iyi bakmalarını istedi.

TEMA ile ilgili kısa filmin gösteriminin ardında konuşan Efeler Ticaret Odası İlkokulu Okul Müdürü Mehmet Korkmaz, TEMA'ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında toprağın ve yeşilin önemini anlattı. Korkmaz, Çakırbeyli kavşağı girişinde Adnan Menderes Müzesi yapılacak bölgedeki çam ağaçlarını yıllar önce öğrencileriyle birlikte diktiklerini ve oradan her geçişte bununla gurur duyduklarını belirtti.