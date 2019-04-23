Aydınlı minikler 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99. yıldönümü Aydın'da coşkuyla kutlandı.

Sabahın erken saatlerinde Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çelenk bırakılmasıyla başlayan törenler, öğrencilerden oluşan kortejin kutlamaların yapılacağı Adnan Menderes Stadyumu'na yürümesiyle devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak için kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Türk Milleti tarihin şahitlik ettiği hiçbir zamanda egemenliğinden vazgeçmemiş , onu kaybetmemek sahip çıkabilmek için zorlu mücadeleler vermiştir. Bu uğurda verdiğimiz belki de en önemli en anlamlı mücadelemiz kurtuluş savaşımızdır . Milli Mücadele'nin kazanılması ile küllerinden yeniden doğuş destanı yazan milletimiz , bunu da 23 Nisan 1920'de Ankara'da milletin ilk meclisini açarak tescillemiş ve dünyaya ilan etmiştir.Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz milleti olan bizler 99 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini, atan Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan ilk milli meclisimiz olan TBMM'nin açıldığı bu güne kavuşmanın kıvanç ve mutluluğunu yaşıyoruz “ ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde çocuklara hitap eden Okumuş, “Sevgili çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk farklı düşüncelere ev sahipliği yapan ilk meclisimizin mirasını sizlere bırakmış ve 23 Nisan 1920'nin hakimiyeti milliye bayrağını 1929'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak sizlere armağan etmiştir. Çocuk bir ağaçta bin çiçek bir yürekte milyonlarca kardeşsin. Sizler bizim geleceğimiz, umudumuz, ışığımız ve en umutlu günlerimizsiniz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri Vali Yavuz Selim Köşger tarafından verildi.Aydın halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, ilk ve ortaokul öğrencilerinin düzenlediği halk oyunları, koro ve spor gösterilerinin yapılmasıyla sona erdi.