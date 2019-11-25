Aydınlı minikler ağız ve diş taramasından geçti

Aydın Dört Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakım Evi öğrencileri '18-24 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası' dolayısıyla ağız ve diş taramasından geçti.

Erken yaşta diş sağlığının önemini anlatmak ve diş fırçalama alışkanlığı edindirmek için Aydın Dört Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakım Evi öğrencileri Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Öğretmenleri nezaretinde merkezi ziyaret eden 30 öğrenci bölümleri gezerek ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler aldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından çocuklara diş fırçalama teknikleri de öğretilirken çocuklar son olarak Diş Hekimi Ebru İnce tarafından ağız ve diş taramasından geçirildi.

Amaçlarının sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu kaydeden Dört Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakım Evi Müdüresi Zeynep Karaçam, “Geleceğimizin nesilleri olan çocuklarımıza hem ağız ve diş sağlığının önemini kavratmak hem de diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak amacıyla merkezimize ziyaret gerçekleştirdik. Onlar bizim en değerli varlıklarımız. Kişisel gelişimlerinin yanı sıra sağlıklı bir şekilde büyümeleri de çok önemli. Çocuklarımız ile yakından ilgilenen tüm merkez personeline ve ağız ve diş taramasını gerçekleştiren Ebru hanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.