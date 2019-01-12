Aydınlı minikler gazetecilikle tanıştı

Aydın'daki 'Dört Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakım Evi'nde eğitim alan minik öğrencilere gazetecilik dersi verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan 'Dört Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakım Evi' 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecileri ağırladı. Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personellerinden Gazeteciler Murat Uçkaç, Barış Erbaş ve Aşkın Yeğin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında okul öncesi öğrencilerine gazetecilikle ilgili bilgiler verdi. Miniklere basın kartı, kullandıkları cihazlar ve bir haberin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler veren gazeteciler çocukların sorularını yanıtladı. Gazeteci büyüklerinden basın sektörü hakkında bilgiler alan minikler de fotoğraf makinesi ile arkadaşlarını fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Dört Mevsim Anne Kucağı Gündüz Bakım Evi Müdürü Zeynep Karaçam, "Çocuklarımızın meslekleri tanımasını sağlayan bu tür programlar sayesinde, onlara küçük yaşlardan itibaren öğrenme becerisi kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kendilerini okullarında ağırladıklarında dolayı miniklere teşekkür eden gazeteciler, "Gazeteciler olarak mesleğimizi büyük bir aşkla yapıyoruz. Çocuklar da mesleğimize büyük ilgi gösterdiler. İnşallah ileride aralarından basın sektörüne adım atanlar olur" ifadelerini kullandı.