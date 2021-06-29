Aydınlı minikler ve annelerin imdadına Acil Servis ekipleri yetişti

Aydın'da doğum sancısı başlayan ve evde doğum yapan iki anne ile bebeklerinin imdadına Aydın 112 Acil Servis ekipleri yetişti.

Geçtiğimiz hafta başında İncirliova ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde evinde doğum sancıları başlayan anne adayı yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye yönlendirilen 290 İncirliova Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda (ASHİ) görevli olan 112 ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansa alındı. Anne adayının ambulansa alınmasından kısa bir süre sonra doğumu ekipler tarafından gerçekleştirildi. Anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne nakledildi. 28 Haziran Pazartesi günü de Efeler ilçesi Mimar Mimar Sinan Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 40 haftalık hamile olan anne adayının, 6.gebeliği olan bebeği Efeler 170 Cumhuriyet ASHİ'de görevli olan 112 ekibi tarafından hastanın evinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Anne ve bebek sağlıklı bir şekilde Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.