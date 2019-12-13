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Aydınlı miniklerden Bakan Kasapoğlu'na pankartlı teşekkür

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Etap ikinci maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri olarak izleyen çocuklar pankartla teşekkür etti.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesine katılan sporcular, Mimar Sinan Salonu'nda oynanan Etap ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile PTT Spor arasındaki müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri olarak ağırlandı.


“Biz @kasapoglu'nun misafiriyiz” yazılı pankart açan sporcular, müsabakayı heyecanla takip etti.

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