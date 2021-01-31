Aydınlı mucitlerden İncir çekirdeği yağından sonra dut çekirdeği yağı

2012 yılında ilk defa incir çekirdeği yağını keşfedip üreten Mehmet Şimşek bu defa da MUTİAP Kurucusu Hakan Başlık ve Mersinli iş insanı Ferruh Doğan ile beraber dut çekirdeği yağı üretmeyi başardı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan girişimci Mehmet Şimşek, “Daha önce keşfettiğimiz İncir Çekirdeği yağında çekirdeği yuvalarına taşıyan karıncalardan ilham almıştık. Bu defa da Dut Ağacı dibinde otururken dökülen dutları yolu simsiyah renge boyadıkları gözlemledik. Yolun bu rengi almasına Dutun bünyesinde bulunan çekirdeğin ezilmesi sonucunda yağ açığa çıkmış ve bu rengi vermiş olabileceğini düşündük ve çalışmalarımıza başladık. Daha sonra patentini aldığımız yöntemle dutun çekirdeğini ayrıştırdık ve yağını elde ettik. Meyvesi çok değerli olan Dutun yapraklarının hayvanlarca çok sevilerek yenmesi, ayrıca ipekböcekçiliğinin hammaddesi olması bizim duta karşı olan ilgimizi daha da artırdı. Çekirdekten elde ettiğimiz bu yağı analiz ettiğimizde İncir Çekirdeği yarından sonra dünyadaki en yüksek E vitamini içerdiğini gördük. Hatta bünyesinde E vitaminin Delta Tokopherol formunun, başka ürünlerde olmadığı kadar yüksek oranda olduğunu tespit ettik. Delta Tokopherol'un antioksidan özelliğinin çok yüksek olduğunu, bu özelliği ile başta Kanser olmak üzere birçok rahatsızlıklarda koruyucu olduğunu, vücudun savunma sistemi ve kan değerlerini konusunda bu değerin önemli olduğunu tespit ettik. Dut çekirdeği yağının üretimi için potansiyel araştırması yaptık. Dut ağacının başta Aydın bölgesi olmak üzere hemen hemen Anadolu'nun büyük bölümünde yetiştiğini gördük. Aydın'da Dutun ticari olarak kerestesinin dışında meyve olarak hiç kullanılmadığını, Anadolu'nun birçok yerinde kuru meyve ve pekmez olarak üretiminin yapıldığını tespit ettik. Aydın'daki dutları Nazilli'de, Anadolu'nun birçok yerinden tedarik ettiğimiz Dutları da Mersin'de Ferruh Doğan Bey'in işletmesinde yağ olarak üretmeye başladık. Ayrıca Duttan pekmez üretmenin yanında Türkiye'de ilk defa dut sirkesi ürettik ve piyasaya sürdük. Daha sonra ürettiğimiz incir sirkesinin yanında Dut sirkesinin de Aroma ve fayda noktasında çok güçlü olduğunu analizlerde gördük. Dut çekirdeği yağı Türkiye'de bizden başka hiç kimse de mevcut değil. Bu açıklamalardan sonra piyasada sahtesinin çıkmasından endişeliyim. Tüketicilerimize bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Dut çekirdeğinin analiz değerleri ise; Omega-6 yüzde 77, Omega-9 yüzde 8, Sterik asit yüzde 4, E vitamini ise 100 gramında 200 Mg.” dedi.