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Aydınlı muhtar kazada hayatını kaybetti

Aydın’ın Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi muhtarı Hicri Taşdelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi muhtarı Hicri Taşdelen trafik kazasında hayatını kaybetti.


Kaza, Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. 09 TK 696 plakalı motosikleti ile saat 02.00 sıralarında evine gitmek için yola çıkan muhtar Hicri Taşdelen, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki trafik levhasına çarparak yola savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Taşdelen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Taşdelen'in cenazesi Germencik İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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