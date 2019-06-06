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Aydınlı muhtar ölümden döndü

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında otomobil tala atıp şarampole yuvarlandı.

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında otomobil tala atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Aydın-Muğla karayolunda saat:15.00 sıralarında gerçekleşen kazada Çine Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Muammer Karadeniz (62) idaresindeki 09 ACC 282 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.


Kaza sonrasında otomobilde sıkışan Muhtar Karadeniz'i olay yerine gelen 110 AKS ekibi çıkardı. Karadeniz ilk müdahalenin ardından, 112 Hızır Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis olaya ilgili soruşturma başlattı.

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