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Aydınlı müzisyenden örnek davranış

Aydın’da müzisyenlik yapan Kadir Dilek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Aydın'da müzisyenlik yapan Kadir Dilek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dilek, asker eğlencelerini ücretsiz yapacağını duyurdu.


Sünnet, nişan, kına gecesi, düğün ve asker eğlencesi gibi etkinliklerde müzisyenlik yapan Aydınlı müzisyen Kadir Dilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takdir topladı. Genç müzisyen askere gidecek olan gençlerin asker eğlencelerini ücretsiz olarak yapacağını duyurdu. Yaptığı paylaşımda, “Askere gidecek olanların, asker eğlencelerinden para talep etmiyorum. Bizimde bir katkımız olsun. Askerlerimize canımız feda. Vatanımızı savunanları en iyi şekilde eğlendirip mutlu bir şekilde göndereceğiz. Vatan sağ olsun!” ifadelerini kullandı.

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