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Aydınlı müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi'nden destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde eğlence işletmelerinin kapalı olmasından dolayı işsiz kalan müzisyenleri de unutmadı.


Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen kişilere ulaşan Büyükşehir Belediyesi, müzisyenlere destekte bulundu. Aydın Müzisyenler Derneği'nde (AYMUDER) bir araya gelerek açıklama yapan müzisyenler Başkan Özlem Çerçioğlu'na, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sahnelere bir an önce kavuşmayı beklediklerini ve işletmelerin kapalı olmasından dolayı bu süreçte geçim sıkıntısı çektiklerini belirten AYMUDER Başkanı Murat Akyüzlü, “Bizler zaten, yılın çok az bir zamanında cemiyetlerden ekmek paramızı kazanıp, onunla idare etmeye çalışan insanlarız. Korona nedeniyle alınan kısıtlama kararları pek çok kesimi olduğu gibi bizleri de etkiledi. Ayrıca, yüzde kaç olduğunu bilemediğimiz enflasyon artışı yüzünden de, evlerimize ekmek götürmek imkansız hale geldi. Bu soğuk günlerde sıcacık bir 'Topuklu Efe' sürprizi geldi, mutlu olduk. Bu zor günlerde bizleri unutmayıp destekte bulunan Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, teşekkür ediyoruz; Allah razı olsun” dedi.

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