İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydınlı nakliyatçı Korona virüse yenik düştü

Aydın’da uzun yıllardır nakliyat işi ile uğraşan Nail Budak Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın'da uzun yıllardır nakliyat işi ile uğraşan Nail Budak Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Aydın'da şehirlerarası nakliyat ve ambarcılık işi ile uğraşan Nail Budak geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Budak'ın hastanede yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Budak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Budak'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.