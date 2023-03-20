Aydınlı Nefise, Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek

Aydınlı Muaythai sporcusu Nefise Atalay Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda rakiplerini devirip şampiyon olarak, Türkiye'yi Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

14-15 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Muaythai Gencler ve U-23 ler Türkiye Şampiyonası'nda 57 kg sıkletinde şampiyon olarak tamamlayan Aydınlı sporcu Nefise Atalay, aynı zamanda Muaythai Büyükler Türkiye Sampiyonası'nda da 57 kg sıkletinde güçlü rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. Tayland'da yapılan Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Atalay ayrıca 1 Nisan'da Avusturalya' da gerçekleştirilecek olan dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan WMC' de ringe çıkacak.

Şampiyon sporcu Nefise Atalay, Aydın'ı ve Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Atalay'ın Antrenörü Murat Delikurt, Nefise Atalay'ın başarıları ile gururlandıklarını ifade ederek, “Öncelikle sporcularımla ard arda getirdikleri başarılardan dolayı gurur duyuyorum. Eminim Aydınımızı bu branşta en önemli şehirlerden biri yapacağız. Biz bu uzun yolda her zaman destek olan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Efeler Halk Eğitimi Müdürlüğümüze, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve sesimiz olan kıymetli basın mensuplarımıza teşekkürü borç biliriz “dedi.