Aydınlı öğrenciler ara tatilde hem eğleniyor, hem öğreniyor

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi ve Tasarım Beceri Atölyeleri Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, atölyelerde etkinliklere katılan öğrencilerle sohbet etme fırsatı buldu.

El Sanatları ve Çömlek Atölyesi, Robotik Kodlama, 3D Yazıcı ve Tasarım Atölyesi, Ahşap Atölyesi ve Greenbox Atölyesi' nde, ara tatilin ilk gününde dönüşümlü olarak yaklaşık 120 öğrenci atölyeleri ziyaret ederek yararlanma imkanı buldu.

Ara Tatil etkinlikleri için öğrencilerin ziyaret ettikleri bir diğer yer ise Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cahit Arf Matematik Bilim ve Medeniyet Müzesi oldu. Türk ve İslam Tarihi'nin yetiştirdiği ve buluşlarıyla isim yapmış birçok Türk Bilim Adamı'nın eserlerinin canlandırıldığı ayrıca akıl ve zeka oyunları atölyeleriyle göz dolduran müzede çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ara tatil döneminde planlanan etkinliklerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ara tatil uygulamamızda ilimiz genelinde önceden planlamış olduğumuz 66 farklı etkinliğimizden öğrencilerimiz ilimizin her köşesinde kendilerinden bir şeyler bulabilecekler. Müze ve ören yeri gezilerinden gençlik merkezleri ve huzur evi ziyaretlerine, afet ve farkındalık eğitimlerinden Tema eğitimlerine, bilgi ve teknoloji eğitimleri, etkili iletişim ve her alandaki okuryazarlık eğitimleri ile sanatsal ve sportif faaliyetler ile oyun oynama ve bulmaca çözme etkinliklerine kadar yardımlaşma ve sosyal sorumluluk projelerini de kapsayan etkinliklerimiz öğrencilerimiz için adeta yoğun ders programı içerinde verilen bir mola gibi nefes almalarını sağlayacak etkinlikler olacaktır. Bakanlığımız tarafından yurdun her köşesindeki öğrencilerimize özel olarak planlanarak uygulamaya konan ilk “Ara Tatil” in öğrencilerimiz için hayırlı olmasını ve derslerine yeniden motive olarak yeni bir dinamizm ile okullarına dönmelerini diliyorum” dedi.