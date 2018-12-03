Aydınlı öğrenciler, Birleşmiş Milletler konferansında dünya sorunlarını konuşacak

Aydın'da akademik ve sportif başarıları ile birçok ilke imza atan Özel Değişim Anadolu Lisesi, şimdide Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda başta zulüm altındaki Uygur Türkleri olmak üzere dünyadaki pek çok sorunu dile getirecek. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde 7-9 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferans için hazırlıklarını sürdüren Aydınlı öğrenciler, “Dünyadaki pek çok sorunu dile getirmenin heyecanı içinde çalışıyoruz” diyerek ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.

Aydın Değişim Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Ayşen Elalmış, öncülüğünde tamamen İngilizce gerçekleşecek konferans için çalışmalarını sürdüren ekip, birçok farklı dünya sorunu üzerine konuşmak, tartışmak ve çözüm yolları üretmek üzere konferansa katılacak.

7-9 Aralık 2018 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi'nde yapılacak olan MUN (Model United Nations - Model Birleşmiş Milletler) konferansına Özel Aydın Değişim Anadolu Lisesi olarak öğrencileri ile çok farklı bir duygu ile hazırlandıklarını kaydeden İngilizce Bölüm Başkanı Ayşen Elalmış, “Bu konferansa öğrencilerimizle dünyanın farklı sorunları üzerine konuşmak, tartışmak ve çözüm yolları üretmek üzere katılacağız. Öğrencilerimiz birer dünya vatandaşı olma yolunda ilerlerken, farklı bakış açılarına saygı duymayı, dünya sorunlarını araştırıp çözüm odaklı düşünmeyi öğreniyor ve İngilizce konuşma, düşünme ve anlama becerilerini geliştiriyorlar” dedi.

“Çin baskısı altında Uygur Türkleri'nin sorunu ile başlayacaklar”

Tarihten bu yana her zaman mazlumların yanında yer alan bir milletin evlatları olarak sorumluluk sahibi gençler yetiştirmeye gayret ettiklerini ve Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na da Aydın Özel Değişim Koleji öğrencilerinin bu bilinçle çalıştığını kaydeden Bölüm Başkanı Elalmış, “Konferansta; Çin baskısı altındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin durumu, Dini inançlar ve etnik kökenler arasındaki barış ortamının teşvik edilmesi, Uzay politikaları ve uzayın özelleştirilmesi, Canlılar üzerinde yapılan deneyler ve bu deneylerin bioetik sorunsalı açısından etkisi, Blok Zincir teknolojisini kullanarak hükümetlerin şeffaflığını arttırmak ve Blok Zincirin yararları ile zorlukları konularında çalışıyoruz” dedi.