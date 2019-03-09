Aydınlı öğrenciler Hatay'ı ziyaret edecek

‘Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Aydınlı 40 öğrenci Hatay'da ziyaretlerde bulunacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve illerde Valilikler tarafından organize edilen ‘Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Aydın'dan 40 öğrenci Hatay'a gitti. Aydın'dan Hatay'a doğru yola çıkan öğrenci kafilesini Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu yolcu etti.

Proje kapsamında Aydın'dan Hatay'a giden öğrenciler, Hatay Valiliği tarafından hazırlanan faaliyet programı doğrultusunda, Hatay'ın tarihi ve kültürel yerlerini ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacak.

‘Biz Anadoluyuz Projesi' ile iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi, ülkemizin huzuruna katkı sunulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması ile birlikte, Aydın'ın tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtılması amaçlanıyor.