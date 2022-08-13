Aydınlı öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi

Aydın'da sınıf öğretmeni Yunus Emre Erden ve öğretmen arkadaşları düzenledikleri yaz kampında öğrencilerine çevre bilincini aşılamak için anlamlı bir etkinliğe imza atarak öğrencileri ile birlikte sahil temizliği gerçekleştirdi.

Sınıf öğretmenleri; Yunus Emre Erden, Didem Yılmaz ve Neslihan Bilir öğrencilerin yaşam becerilerini arttırabilmek ve doğanın önemini aktarmak için Kuşadası'nda yaz kampı düzenledi. Kamp boyunca öğrencilerine çevre bilinci eğitimi veren öğretmenler, öğrencilerine plastik başta olmak üzere çeşitli atıkların doğaya verdiği zararı anlattı. Kamp sonunda öğretmenler gözetiminde, öğrenciler bulundukları alan ve çevresinde sahil temizliği yaptı. Ellerine eldiven giyip çöp torbası alan öğrenciler, kumsala atılan çöpleri topladı. Öğrenciler topladıkları çöpleri, çöp kutusuna atarken çevredekilerden de takdir topladı.

Öğrencilerin doğada kendilerini daha özgür hissettiklerini ifade eden Yunus Emre Erden, "Çocuklar kampta sorumluluk bilincini öğreniyorlar. Kamp içerisinde çocuklara, çocuk haklarından bahsediyoruz. Engelli bireylerin neler yaşadıklarından bahsediyoruz. Biz olma bilincini öğrenip bir birleriyle paylaşım ve dayanışma içerisinde oluyorlar. Bunlara benzer bir çok eğitimlerini verdikten sonra uygulama kısmında çocuklar doğada yürüyüş gerçekleştiriyor. Ellerinde eldiven ve poşetlerle sahile inip sahilde o çocukların geleceğini düşünmeden kirletenlere örnek olmak için temizlik gerçekleştiriyoruz. Tabi ki bu sırada kendileri de doğadaki bir çöpün uzun yıllar boyunca kaldığını öğrendiği için onlara nasıl zararları olduğunu kavrıyorlar. Kamp sonrası yaşamlarında da bu bir davranış olarak yerleşiyor. Çevreyi kirletmeyip kirletenleri de uyarıyorlar. Bu şekilde çevre bilincini kazanıyorlar" dedi.

Kamp boyunca yenilen yemeklerden kalan yemekleri biriktirerek hayvanlarla paylaştıklarını ifade eden Erden, "Artan yemekleri biriktirip, doğada yaşayan canlı dostlarımızı kendi elleriyle besliyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz onların bu sıcaklarda ne kadar susuz ve aç olduğunu gözlemliyorlar. Öğrenciler yaptıkları hareket ile içsel olarak hayvanların ne zor şartlarda yaşadıklarını ve bizlere ihtiyaçları olduğunu öğrenip günlük hayatlarında yedikleri yemekleri israf etmeyip bunları canlı dostları ile paylaşıyorlar. Bu süreçte de uygulamada gördükleri için hayvan hakları konusunda daha hassas ve bilinçli bireyler olarak yetişiyorlar" diye konuştu.

Kamp bitiminde katılım sertifikası verilen öğrenciler çeşitli hediyeler de ile ödüllendirildi.