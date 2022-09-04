Aydınlı öğrenciler meme kanserinde erken teşhis için proje geliştirdi

Her 4 kadından birinde görülen ve yaygın kanser türlerinden olan meme kanserinin erken tanı ve teşhis edilebilmesi için harekete geçen Aydınlı 2 öğrenci, geliştirdikleri proje ile takdir topladı. TEKNOFEST 2022 Sağlıkta Yapay Zeka ve Medikal Teknolojiler yarışmasına katılan Aydın Fen Lisesi öğrencileri Ömer Can Kuşcu ve Adem Mert Akkaya, danışman öğretmenleri Ayşegül Metin ile birlikte hazırladıkları Derin öğrenme yöntemi ile hemogram test sonuçlarından meme kanserinin erken teşhis ve tanısı isimli projeleri Türkiye ikinciliğine layık görüldü.

Sağlık alanında birbirinden önemli projelerin yer aldığı yarışmada büyük bir başarı elde eden Aydınlı gençler, 5 bin TL'lik ikincilik ödülünü kazandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'nden yapılan açıklamada “Aydın Fen Lisesi öğrencilerimiz Ömer Can Kuşcu ve Adem Mert Akkaya danışman öğretmenleri Ayşegül Metin ile hazırladıkları derin öğrenme yöntemi ile hemogram test sonuçlarından meme kanserinin erken teşhis ve tanısı isimli projeleri ile TEKNOFEST 2022 Sağlıkta Yapay Zeka/Medikal Teknolojiler yarışmasında Türkiye ikincisi olmuşlardır. Tebrikler gençler, sizlerle gurur duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.