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Aydınlı öğrenciler yurtdışında elektrikli ve hibrit araçlar üzerine staj yaptı

Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı’nda eğitim gören 6 öğrenci yurtdışında elektrikli ve hibrit araçlar üzerine 3 haftalık staj eğitimi aldı.

Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda eğitim gören 6 öğrenci yurtdışında elektrikli ve hibrit araçlar üzerine 3 haftalık staj eğitimi aldı.



Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda eğitim gören 6 öğrenci 'Çevre Dostu Alternatif Motor Stajı' adlı Erasmus+ Projesi'ni Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de tamamladı. Öğrenciler proje çerçevesinde Budapeşte'nin en büyük oto servislerinde, elektrikli ve hibrit araçlar üzerine 3 hafta boyunca staj eğitimi aldı. Stajlarının son gününde öğrencilere ev sahipliği yapan yurtdışı ortak okulu olan Kossuth Lajos Teknik Lisesi'nin Müdürü Attila Kovacs öğrencilere Avrupa'da her ülkede geçerliliği olan Europass sertifika belgelerini törenle vererek, eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

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