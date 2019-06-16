Aydınlı öğrencilerden dünyayı güzelleştiren sürpriz

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre İlk ve Ortaokulu, Aydın Valiliği'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla yürüttüğü 'Gönüller Bir Olsun' projesi kapsamında çok farklı bir etkinliğe imza attı. Kitap okuma sevgisi ile tanınan yürüme engelli Ömür Kara için unutulmayacak bir etkinlik hazırlanırken, öğrenciler ve Kara mutlu bir gün geçirdi.

Ömür Kara ile bir gün geçiren öğretmen ve öğrenciler, engellilere bakış açısının değiştirilmesi ve toplumun tamamına kitap okuma alışkanlığı kazandırılması konusunda farkındalık oluşturulması için gerçekleştirdikleri etkinlikte bir kitap kurdu olan Kara'dan kitap okuma alışkanlığı kazanma konusunda tavsiyelerini dinlerken, gönüller tam manasıyla bir oldu. Öğretmenler, öğrenciler, etkinliğe katılanlar ve Ömür Kara, hayata bakış açıları, hayat tecrübeleri, hep birlikte sahip oldukları avantajlar, dezavantajlar konusunda karşılıklı empati yapıp duygu ve bilgi alışverişi gerçekleştirdiler.

Ömür'le bir gün

Geyre'de 9 aylıkken geçirdiği havalenin ardından yanlış tedavi sonucu yürüme yetisini kaybeden Ömür Kara, kitap sevgisi ve çevresine yaydığı enerji ile tanınırken onun bu özellikleri Geyre Ortaokulu öğretmenlerinin de dikkatini çekti. 12 öğretmen ve 50 öğrencinin aktif görev aldığı 'Ömür'le bir gün' isimli projede Ömür Kara'nın haberi olmadan 1 aylık hazırlık süresi ile hayata geçirilen projenin sunumu, Ömür Kara'nın katılımıyla okulda düzenlenen etkinlikle yapıldı. Hiçbir şeyden haberi olmadan okula davet edilen Kara, okula girer girmez büyük bir sürpriz yaşadı. Öğrenciler hazırladıkları skeçleri sahnelerken, okul korosu da şarkıları Ömür Kara için söyledi. İçinde ömür geçen Türk ve dünya şiirinin en güzel dizeleri öğrenciler tarafından seslendirildi. Etkinlikler karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Ömür için öğrenciler, yazdıkları mektupları okudu. Ayrıca mahalle halkı, akrabaları ve annesinin Ömür'ü anlattıkları büyük emek verilerek hazırlanan bir videonun gösterimi yapıldı.

“Engellilere acımayın, onlara gülümseyin"

Programın sonunda duygularını paylaşan Ömür Kara, “Çok mutlu oldum, hiç beklemediğim bir etkinlikti. Özellikle 'Gönüller bir olsun' projesi kapsamında olması, çocuklarımıza örnek olması açısından çok güzeldi. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnsanlar engellilere acımasınlar. Geçerken gülümseyip bir selam versinler. Acıyan gözlerle bakmasınlar. Engelli- sağlam diye ayrıma da gerek yok zaten. Hepimiz insanız. Yürüyememek bir engel değildir. Yeter ki beynimizde, gönlümüzde engel olmasın. Sevgimiz bitmesin. Ben hep kendi adıma hep sevgi dolu olmayı, bu gözlerle bakmayı başardım” dedi.

Kitap sevgisini anlattı

Mahallesinde herkesin bir kitap kurdu olarak tanımladığı Ömür Kara, bu özelliği ve hayat enerjisi ile öğrencilere örnek oldu. 1,5 yılda 150 kitap okuyan Kara, programın sonunda yaptığı konuşmada, “1,5 senedir düzenli bir okuma içerisindeyim. Kitap okuma grupları sayesinde kitap okuma alışkanlığı edindim. Ben ilk okumaya başlayanlara kısa okuma süreleri ile başlamalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu proje çok şey kazandırdı"

'Gönüller bir olsun' projesi kapsamında farklı bir etkinlik yapmak istediklerini ifade eden Okul Müdürü Nail Keçelioğlu, “Farkındalık oluşturmak, engellilere engelli gözüyle değil de insan gözüyle bakabilmek. Esas amacımız buydu. Öğrencilerimiz için bir birikim bu. Ön yargıyı yıkmak anlamında bir proje hazırladık. Projede 12 öğretmenimiz ve 50 öğrenci aktif görev aldı. Ömür Hanım bizlere hayat dersi veren bir cevherdi. Onu öğrencilerimizle tanıştırdık. Kendisine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.