Aydınlı öğrencilerden Kenyalı yetim çocuklara oyuncak sürprizi

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ürettikleri ahşap oyuncaklar ile Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yetimhanede kalan çocukların yüzünü güldürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde örnek bir davranışa imza attı. Öğretmenleri Gürcan Alparslan ve Ömer Deniz Gezer koordinesinde sene boyunca ders dışı zamanlarda okulda ahşap oyuncak üreten öğrenciler, oyuncakları yaz tatilinde Kenya'nın başkenti Nairobi'ye bağlı bir kasabada faaliyet gösteren yetimhanede yaşayan çocuklara gönderdi. Yetim çocuklara yönelik yardım faaliyeti yürüten Hayrat İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Kenya'ya ulaştırılan oyuncaklar, yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Konu ile ilgili Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden yapılan açıklamada “Oyuncakların dağıtımı sırasında yetim çocukların gözlerindeki mutluluk, öğrenci ve öğretmenlerin bir yıllık yorgunluğunu silmeye yetti. Ebeveynlerini kaybeden, geçim ve açlık sıkıntısını yaşadıkları coğrafyada olanca ağırlığı hisseden yetim çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında duygusal anlar yaşandı. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerin büyük özveri göstererek ders bitimlerinde ve tatil günlerinde okulda çalışarak yaptıkları ahşap oyuncaklar, yetim çocuklara ülkede yardım faaliyetleri yürüten Hayrat İnsani Yardım Derneği aracılığı ile ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi.