Aydınlı öğrencilerden sahil temizliği

Aydın'da sınıf öğretmeni Yunus Emre Erden, düzenlenen yaz kampında öğrencilerine çevre bilincini aşılamak için anlamlı bir etkinliğe imza atarak öğrencileri ile birlikte sahil temizliği gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz ay 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile birlikte öğrenciler yaz tatiline girdi. Sınıf öğretmeni Yunus Emre Erden, öğrencilerinin yaşam becerilerini arttırabilmek için Kuşadası'ndaki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamp alanında yaz kampı düzenledi. Kamp boyunca öğrencilerine çevre bilinci eğitimi de veren Erden, öğrencilerine plastik başta olmak üzere çeşitli atıkların doğaya verdiği zararı anlattı. Kamp sonunda Erden ve öğrencileri bulundukları alan ve çevresinde sahil temizliği yaptı. Ellerine eldiven giyip çöp torbası alan öğrenciler, kumsala atılan çöpleri topladı. Öğrenciler topladıkları çöpleri, çöp kutusuna atarken çevredekilerden de takdir topladı.

Doğaya atılan her çöpün sadece insan sağlığına değil tüm doğaya zararlı olduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Yunus Emre Erden, "Öğrencilerimize kamp organizasyonunda bir çok sorumluluk verdi. Çocuklar çadır kurmayı, çadırların içerisinin temiz olması başta olmak üzere buna benzer bir çok işlerini kendileri hallettiler. Kampımızı en son bitirirken çocuklara doğanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlattım. Bir plastik çöpün yolculuğundan bahsettim ve doğaya atılan her çöpün sadece insan sağlığına değil tüm dünyaya zararı olduğundan bahsettim. Çocuklarda kamp boyunca hiçbir çöplerini yere atmadılar. Alanı terk edeceğimiz sırada sahile inip belirlediğimiz bir alanda temizlik yaptık. Bizleri orada bir çok kişi alkışlayıp tebrik etti ve her tebrik karşısında çocuklar daha fazla çöp toplamaya çalıştı. Biz doğayı seviyoruz, kendi sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve her zaman tüm canlılar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü biliyoruz ki temiz çevre temiz nefes demek. Umarım bu hareketimizle sadece çocuklara değil büyüklere örnek oluruz. Çünkü bu çöplerin nedeni tüm insanlar" dedi.