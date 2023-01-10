Aydınlı öğrencilerden Sarıkamış'a vefa eli

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kabaca İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, 22 yıl önce Sarıkamış'ta görev yapan öğretmenleri Ahmet Tokkaya'nın öncülüğünde yıllardır sürdürdükleri geleneği bir kez daha yaşattılar.

Sultanhisarlı öğrenciler, gözleri gibi bakarak yetiştirdikleri mandalina ve portakalları tek tek toplayıp ‘kardeşim de tatsın' diyerek Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yaşıtlarına yolladılar.

Sarıkamış Şehitleri için her yıl düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kabaca İlkokulu öğrencileri küçük yürekleri ile vefayı yaşatmaya devam etti. Vefayı kendilerine aşılayan öğretmenlerinin 22 yıl önce görev yaptığı Sarıkamış Kazıkkaya İlkokulu ile kurdukları gönül köprüsünü sürdüren 26 öğrenci, elleri ile topladıkları mandalina ve portakallarının yanına yine minicik yürekleri ile yazdıkları şiirleri de ekleyerek kargoya verdiler.

“Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın” sloganıyla gerçekleşen etkinlikle Aydın'dan Sarıkamış'a kardeşlik köprüleri kuran Müdür Ahmet Tokkaya, hem eski öğrencilerini hatırlamış hem de şu an okuttuğu öğrencilerine Sarıkamış tarihi hakkında unutamayacakları anıları yaşatıyor. Öğrencilere iyilik yapmanın, vefalı olmanın ve elindeki ürünü paylaşmanın önemini yaşayarak öğrenmenin hedeflendiği proje çerçevesinde, Kars başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara, ürünleri yettiği sürece gönül köprüsü kurmaya devam ediyorlar. Her yıl ortalama bin 500 akranına mandalina ve portakal gönderen öğrenciler başta Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner tarafından takdirle karşılanıyor.

Derste Sarıkamış Şehitleri ile ilgili bilgi veren Sultanhisar Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya, Sarıkamış ile neden gönül köprüsü kurduklarını anlattı. Çeşitli milli ve manevi günlerde başka illerdeki öğrencilere göndererek, hem bir vefa örneği gösterip farkındalık oluşacağını hem de o günlere ait tarihi değerlerin unutulmaması gerektiğini öğrencilerine anlattı. ‘Paylaşıyoruz Tanıyoruz, Vefa ile anıyoruz' projesi ile Sarıkamış'ı ve çevresini tanıyıp vefa ile anılacağını söyleyerek okullarında yetiştirdikleri mandalinaları Sarıkamış'taki yaşıtlarına göndererek iyilik ve paylaşmanın da mutluluğunu yaşamış olacaklarını ifade etti. Öğretmenlerinin kendilerine vefayı yaşatarak öğrettiğini ifade eden öğrenciler çektikleri görüntülerle Sarıkamış'taki yaşıtlarına selam söyledi.