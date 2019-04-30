Aydınlı öğretmenden kansere yenildi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Erkan Sal'ın eşi Gazi Paşa İlkokulu beden eğitimi öğretmeni 54 yaşındaki Hatice Sal hayatını kaybetti. Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşen sal'ın vefatı eğitim camiasını ve Sal ailesinin sevenlerini derinden üzdü.

İki çocuk annesi Sal'ın cenazesi 1 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Söke ilçesindeki Yuvaca Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.